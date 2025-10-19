Associazione mafiosa, revocata la libertà vigilata all’imprenditore mazarese Tamburello

Il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha disposto la revoca della misura della libertà vigilata nei confronti di Matteo Tamburello, 62 anni, imprenditore originario di Mazara del Vallo, ritenendo venuta meno la sua pericolosità sociale. Tamburello era stato condannato nel 2009 a nove anni di reclusione per il reato di associazione mafiosa, condanna divenuta definitiva nel 2011, mentre in un secondo procedimento di analogo tenore era stato assolto. Entrambi i processi si erano celebrati presso il Tribunale di Marsala. Dopo essersi trasferito in Emilia-Romagna per ragioni lavorative, lo scorso marzo il magistrato di sorveglianza di Bologna aveva disposto una proroga biennale della misura. Tuttavia, accogliendo l’istanza presentata dal suo legale, l’avvocato Luigi Pipitone del Foro di Marsala, la misura è stata ora annullata in via definitiva. Figlio di Salvatore Tamburello, figura di spicco di Cosa Nostra a Mazara del Vallo, Matteo Tamburello era stato nuovamente arrestato nel dicembre 2018 nell’ambito dell’operazione “Eris”, con l’ipotesi di aver ristabilito legami con ambienti mafiosi dopo la sua scarcerazione nel 2015. Anche in quel procedimento, però, è stato assolto.