Una rissa si è verificata intorno alle 13 in Piazza Inam a Marsala e tutt’ora la stessa area non è stata sgomberata. Un giovane uomo, mentre si trovava a passeggiare assieme ad una donna più grande, probabilmente la madre, si è scagliato contro un signore senza un apparente motivo. Ad avere la peggio quest’ultimo, che è stato preso a pugni dal giovane. Alcuni avventori di bar e negozi sono usciti in strada per sedare la rissa e chiamare i soccorsi. Sul posto è intervenuta la Polizia assieme ad una pattuglia dell’Esercito, ancora sul posto (siamo intorno alle 14) per controllare il ragazzo che ha riportato qualche contusione ad una mano. Il malcapitato invece è stato trasportato dall’ambulanza del 118 in pronto soccorso. Non si capisce quale sia stato il motivo scatenante.