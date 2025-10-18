Marsala: “persone non autorizzate sui binari”, tratta sospesa e treni a passo d’uomo

Nella giornata di ieri, nel pomeriggio tardi, gli altoparlanti delle stazioni trapanesi avvisavano che nei pressi del territorio marsalese, alcune persone non autorizzate si trovavano sui binari e per questo il treno serale delle 20 circa, non ha potuto effettuare la sua normale corsa. Non c’è pace per i treni che attraversano la nostra Provincia. Prima i lavori e il fermo per oltre un anno, poi le lunghe attese dietro ai passaggi a livello che – nè prima dei lavori nè dopo – danno tregua agli automobilisti. La scorsa settimana disagi anche a causa della forte pioggia, in pratica, diverse tranne stanno subendo sospensioni e ritardi. Dopo l’episodio di ieri – non si sa bene cosa sia accaduto, ma sembra che alcune persone hanno invaso la linea ferrata – i treni dopo le 21 hanno proceduto a passo d’uomo, suonando ad ogni 10 metri.