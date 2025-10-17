Rissa durante Petrosino-Aretusa di Pallamano: multe e sconfitta per entrambe le società

E’ una stangata quella del Giudice Sportivo della Figh Sicilia che punisce duramente la rissa in campo tra giocatori e pubblico durante la partita di cartello di sabato scorso del campionato di Serie B di Pallamano maschile tra il Giovinetto Petrosino e l’Aretusa di Siracusa. La partita era stata sospesa dai direttori di gara al 51’18” sul punteggio di 25 a 24 a favore degli ospiti e come si legge nel comunicato sulle decisioni prese dal Giudice Sportivo territoriale della Figh Sicilia, l’avv. Valentina Maria Morgana: “A causa di una condotta gravemente antisportiva posta in essere dal giocatore n. 6 della squadra B società Pallamano Aretusa, Marco Settembre, il quale colpiva con un violento pugno alla nuca il giocatore avversario n. 52, Giorgio Mannone della squadra A società Puleo Il Giovinetto Petrosino. Atteso che il suddetto episodio scatenava una rissa generale che coinvolgeva i giocatori di entrambe le squadre e determinava l’ingresso non autorizzato sul terreno di gioco di cinque soggetti del pubblico, non identificati ma riconducibili alla società ospitante, due dei quali colpivano con calci e pugni alcuni tesserati della squadra B società Pallamano Aretusa. Considerato che i dirigenti e gli allenatori di entrambe le squadre – continua il provvedimento – si sono prontamente adoperati per sedare i vari focolai della rissa e considerato che gli Udg decidevano di sospendere definitivamente la gara, non sussistendo più le condizioni minime per garantire la sicurezza e la regolarità dell’incontro art. 51 RASF; rilevato che all’arrivo delle forze dell’ordine, le squadre e gli UDG rientravano nei rispettivi spogliatoi e successivamente lasciavano l’impianto in condizioni di normalità. Commina per entrambe le società la sanzione della perdita della gara“.

Multe pesanti e squalifiche

Il Giovinetto Petrosino è stato multato per 400 euro per il comportamento tenuto dai propri giocatori e 1.200 euro per il comportamento tenuto dal proprio pubblico e giocherà le prossime tre gare interne a porte chiuse e 400 euro di multa all’Aretusa per il comportamento tenuto dai propri giocatori. Sono 12 i giocatori che sono stati squalificati, sei per squadra. Per Il Giovinetto 5 giornate a Giorgio Mannone; 4 giornate a Samuele Summa; 4 giornatte ad Antonino Marino; 4 giornate a Daniele Montalto; 4 giornate a Pietro Frisco e 4 giornate a Samuele Giacalone. I sei squalificati dell’Aretusa sono Marco Settembre (5 giornate), Lorenzo Santoro (4 giornate), Marco Santoro (4 giornate), Gabriele Giummarra (4 giornate), Luca Zivillica (4 giornate) e Danilo Infantino (4 giornate). Potrebbero aggiungersi quelle giuridiche visto che c’è stato l’intervento della Polizia che potrebbe decidere di applicare il Daspo che di regola viene applicato dopo una rissa e può essere sia di tipo amministrativo che penale.