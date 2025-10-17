Italia-Usa, Aurigemma “Il Lazio rafforza il legame con gli Stati Uniti”

WASHINGTON (ITALPRESS)- “Il Lazio è una regione che ha una vocazione naturale per fare da ponte tra l’Atlantico e il Mediterraneo”. Lo ha detto, all’Italpress, il Presidente del Consiglio Regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, in occasione del 50° anniversario della National Italian American Foundation (NIAF) a Washington. “Con i nostri due aeroporti di Fiumicino e Ciampino – aggiunge – facciamo viaggiare oltre 50 milioni di passeggeri con circa 4.000 voli l’anno. Il porto di Civitavecchia, primo porto turistico italiano, secondo porto europeo per quantità di passeggeri, ma anche 10 milioni di tonnellate di merci che vengono scambiate ogni anno, si presta per poter accogliere e rafforzare un legame storico tra Italia e America, visto che gli Stati Uniti rappresentano il Paese in cui esportiamo maggiormente. Sono oltre 90 miliardi le esportazioni del 2024”. “Oggi siamo qui presenti – prosegue Aurigemma – con settori nevralgici e strategici come quelli della space economy, della Blue Economy, il settore dell’intelligenza artificiale, Smart City, del Biotech. Con questi incontri vogliamo rafforzare un legame storico che unisce la nostra regione agli Stati Uniti per consentire di sviluppare attività e uno scambio reciproco che può rafforzare anche un’amicizia tra due popoli che si è consolidata nel corso del tempo”. Il Lazio è Regione d’Onore Niaf per il 2025.

