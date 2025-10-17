Fighter Taekwondo Mazara: Quinci oro nel freestyle, Santoro argento nel combattimento

L’atleta mazarese Ilary Quinci ha conquistato la medaglia d’oro al trofeo CONI nel settore freestyle nella categoria coppia insieme all’atleta della città di Adrano Stefano Indorato. Il tema dell’esibizione ha voluto trasmettere un grande messaggio trattando la tematica del Taekwondo a difesa della violenza sulle le donne (tema scelto dai tecnici regionali Antonio Quinci e Antonio Amato). Nel settore combattimento l’atleta che ha rappresentato i colori della Taekwondo Mazara è stato il castelvetranese Francesco Santoro che ha portato a casa la medaglia d’argento, guidato dal tecnico regionale Tony Marletta. La mini olimpiade Italiana organizzata dal CONI è giunta alla decima edizione e si è svolta a Lignano Sabbiadoro in Friuli Venezia Giulia, seguendo una logica contemporanea di evento diffuso con lo slogan “vivi il tuo sogno”.

Ilary Quinci classe 2011, Francesco Santoro classe 2014 sono due atleti pluri medagliati nonostante la giovanissima età, tesserati presso la società sportiva Fighter Taekwondo Sicilia di Mazara del Vallo. Nel loro curriculum sportivo, gli atleti vantano diverse medaglie regionali, nazionali ed internazionali. Il Trofeo CONI è una manifestazione multi sportiva rivolta ai ragazzi under 14 tesserati presso le associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche (ASD/SSD), iscritte al registro nazionale del CONI e affiliate alle FSN e DSA. La manifestazione, nelle sue edizioni estiva e invernale, viene attuata in collaborazione con gli Organismi Sportivi del CONI e ha l’intento di valorizzare l’attività sportiva, dando risalto a quel sano agonismo che racchiude in sé la vittoria così come la sconfitta quali elementi fondamentali per un percorso di crescita individuale e sportiva.

