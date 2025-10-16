Trapani: denunciato un giovane, deteneva un coltello a serramanico￼

Fermato un ‘pericolo pubblico’ a Trapani. I poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, nel corso di controlli mirati alla prevenzione e repressione dei reati, hanno notato un giovane a bordo di uno scooter senza targa e sprovvisto del casco protettivo, pertanto lo hanno fermato. Considerate le circostanze sospette e l’insofferenza del giovane al controllo, i poliziotti hanno effettuato perquisizione sul posto rinvenendo un coltello a serramanico di circa 19 cm all’interno della tracolla. L’arma bianca è stata sottoposta immediatamente a sequestro penale e il giovane denunciato per “Porto di armi od oggetti atti ad offendere” ex art 4 Legge 110/1975. Inoltre gli agenti hanno contestato al ragazzo diverse sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada quali la guida senza aver mai conseguito la patente, la circolazione in assenza di revisione periodica del mezzo e la guida senza casco.