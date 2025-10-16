Furti nelle abitazioni tra Misiliscemi e Trapani, due napoletani in carcere

Furti nelle case trapanesi. I Carabinieri della Compagnia di Trapani, col supporto in fase esecutiva dei colleghi di Napoli, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Trapani, su richiesta della locale Procura, nei confronti di due soggetti napoletani di 41 e 21 anni per furto in abitazione. Le indagini svolte dai Carabinieri della Stazione di Fulgatore, hanno consento di acquisire gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati in merito a due furti in abitazione commessi nella frazione di Napola nei primi giorni di agosto.

Nel primo episodio i due si sarebbero introdotti all’interno dell’abitazione, mediante effrazione della porta di ingresso, asportando denaro e monili in oro per un valore di oltre 1.500 euro mentre nel secondo episodio avrebbero asportato oggetti di bigiotteria. I due soggetti, in carcere dallo scorso mese dopo l’arresto a seguito dell’inseguimento che da Misiliscemi ha portato fino al fermo nel territorio del comune di Monreale, avevano tra la refurtiva diversi monili in oro appartenenti alle famiglie di Napola che hanno denunciato il patito furto. Pertanto è scattato l’arresto avvenuto tramite i Carabinieri di Napoli – Secondigliano.