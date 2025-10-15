Tentato omicidio a Pachino: un 28enne tunisino arrestato a Trapani

Un cittadino tunisino di 28 anni è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Noto con l’accusa di tentato omicidio, in relazione a un grave episodio avvenuto l’11 maggio dello scorso anno a Pachino. L’uomo è stato rintracciato a Trapani, dove si era presumibilmente trasferito poco dopo il fatto. La vittima, un connazionale di 46 anni, era stata colpita con almeno cinque coltellate nella centralissima piazza Vittorio Emanuele, proprio mentre era in corso una manifestazione pubblica. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica, sono state complesse e prolungate. Restano ancora da chiarire con precisione i motivi alla base dell’aggressione.