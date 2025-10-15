Smantellata una piazza di spaccio nel rione popolare trapanese di Fontanelle Sud. VIDEO

Non si fermano i colpi allo spaccio di stupefacenti in Provincia di Trapani. Dopo la piazza di narcotraffico bloccata ieri nel quartiere Mazara 2, oggi un altro rione è stato preso ‘di mira’ dai militari dell’Arma. I Carabinieri di Trapani, con il supporto di militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia e del Nucleo Carabinieri Cinofili di Palermo, hanno effettuato due perquisizioni domiciliari presso le case popolari di Fontanelle Sud, che hanno consentito di smantellare una locale piazza di spaccio e arrestare due 18enni e una 52enne. Le operazioni effettuate, nell’ambito di una specifica attività investigativa condotta sotto la direzione della Procura della Repubblica di Trapani, hanno permesso di rinvenire i narcotici commercializzati e di documentare l’esistenza, in uno dei due appartamenti perquisiti, di un vero e proprio bunker della droga. Nell’abitazione, blindata con pesanti grate e un portone in ferro munito di feritoia, lo spacciatore turnista avrebbe effettuato gli illeciti scambi droga-soldi comodamente seduto ad una scrivania ove erano già predisposte le dosi da cedere e riposto il denaro derivante dalle vendite, tranquillo di poter sorvegliare il perimetro del palazzo popolare, grazie al complesso sistema di video sorveglianza di cui era stata dotata la piazza di spaccio.

Le attività di Polizia Giudiziaria condotte da 30 Carabinieri, con il supporto di personale dei locali Vigili del Fuoco, ha avuto inizio con la cinturazione dell’edificio e la rapida rimozione dei sistemi di difesa passiva che impedivano l’accesso al bunker grazie ai nuovi divaricatori idraulici in dotazione allo Squadrone Eliportato, capaci di scardinare grate e porte blindate in pochi secondi. Dopo la convalida dell’arresto uno dei due uomini è stato sottoposto agli arresti domiciliari e all’altro è stato imposto l’obbligo di dimora, mentre la donna non è stata sottoposta ad alcuna misura. Al termine delle perquisizioni, sono stati rinvenuti e posti sotto sequestro:

• circa 21 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina;

• circa 21 grammi di sostanza stupefacente tipo anfetamina;

• circa 6 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish;

• n. 3 bilancini di precisione, vario materiale per il confezionamento in dosi dello stupefacente e sistemi di videosorveglianza, non che, la somma contante di 966 € ritenuta provento dell’attività illecita.