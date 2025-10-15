La Primavera Marsala perde a Cinisi, l’Aurora Mazara si impone sull’Accademia Trapani nell’Under 17

L’ASD Primavera Marsala esce sconfitta dalla trasferta a Cinisi valevole per la terza giornata del Campionato di Prima Categoria, girone A. Un 3 a 0 che pesa. L’unica gioia del fine settimana è l’entusiasmante prestazione dell’Aurora Mazara – consociata della Primavera – che si è imposta per 5-2 nei confronti dell’Accademia Trapani nella seconda giornata del Campionato degli Allievi Under 17 regionale. L’altalenante succedersi delle prestazioni della Primavera Marsala è da ricercarsi nel gap di maturità di una compagine giovane per volere stesso della società marsalese, la quale ha inteso ricostruire l’organico della squadra maggiore puntando sulle proprie leve meno esperte ma tecnicamente e fisicamente più promettenti. D’altronde, è la stessa politica che, alcuni anni fa, ha permesso a Gerardi – nella sua doppia veste di dirigente e allenatore – di ricostruire un parco giocatori, prima in erba, poi “ragazzi”, che pian piano s’è guadagnato la fiducia di Mister Vito Casano, proprio quest’anno chiamato alla guida dell’Aurora Under 17, già sabato prossimo impegnata contro il Tieffe Club di Palermo. Anche la Primavera Marsala, agli ordini di Gerardi e Sandri, ospiterà una compagine palermitana, quella dei Delfini Sporting Arenella.