Pioggia nel trapanese, strade e sottopassaggi impraticabili. Rinviata Marsala-Castellammare

L’acquazzone che si è abbattuto nel trapanese sta rendendo strade e sottopassaggi impraticabili. L’acqua ovunque ha superato il livello dei marciapiedi e ci sono case che spazzano via acqua. In diversi quartieri non si può uscire dalle abitazioni, ad Alcamo ci sono strade dissestate, a Trapani nei viali alberati i marciapiedi sono scomparsi sotto l’acqua piovana e a Castelvetrano sono saltati i tombini. Diverse tratte, per mare e per strada ferrata, sono state soppresse (come la Marettimo-Trapani di stamattina all’alba). A Marsala le solite zone del porto, di via Vecchia Mazara e di via Salemi sono un fiume che arriva dalle contrade alte di Paolini e Misilla; le macchine sono rimaste impantanate nel traffico, ferme, perché hanno imbarcato troppa acqua e si sono spente. In Corso Calatafimi, nell’incrocio con via Sirtori e Piazza Caprera sono saltati i tombini. E’ stata rinviata anche la gara di ritorno di Coppa Italia tra Marsala e Castellammare che si sarebbe dovuta giocare oggi, alle 15.30. Il campo da gioco assorbe bene, secondo le prime indiscrezioni, ma è difficile raggiungere la zona dello Stadio lilybetano.