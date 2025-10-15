Marsala: Piazza Loggia transennata per caduta di calcinacci dalla Matrice

mercoledì 15 Ottobre 2025 - 17:18

L’area poco di fronte alla Chiesa Madre di Marsala ieri mattina era stata transennata per una caduta di calcinacci. I Vigili del Fuoco hanno sbarrato l’area con nastro e transenne l’area considerato che è zona dove passano continuamente pedoni. Il motivo oggi è più chiaro anche grazie alle informazioni giunte dall’Ufficio Tecnico del Comune: alcuni calcinacci sono caduti vicino alla croce della Matrice. Non ci dovrebbero essere pericoli ulteriori di crollo ma è bene prestare attenzione. Sarà la ditta incaricata dalla Curia ad occuparsi della manutenzione nei prossimi giorni.

