La Handball Trapani centra la promozione in A1. A Chieti i granata battono Nuoro e completano l’impresa

Con la vittoria per 30-20 contro il Nuoro la Handball Trapani conquista la serie A1 del campionato femminile di pallamano. Dalla prossima stagione, dunque, la provincia di Trapani avrà due squadre nella massima serie. Un risultato storico, certificato dall’esito della Final Eight di Chieti, ma comunque frutto di visione, organizzazione e impegno.

La formazione granata ha centrato l’obiettivo dell’A1 vincendo tutte le partite della stagione e ribadendo il proprio spessore anche oggi, nel giorno più difficile. Anche contro Città del Redentore Nuoro, la formazione allenata dal coach Luca Alvarez Vitale ha imposto il proprio ritmo, fatto valere la fisicità e la tecnica, allungando all’inizio del secondo tempo (dopo una prima frazione sostanzialmente equilibrata, terminata sul 13-10) e conservando un buon margine di vantaggio fino alla fine.

IL TABELLINO

Handball Trapani-Città del Redentore Nuoro 30-20 (13-10)

Handball Trapani: Bustos, Stellato 9, F. Ferraresi 1, Lista 3, Ronga1, Marino 1, Borodai 2, Lusarreta 5, Scordamaglia, Ferraro, M. Ferraresi, Ascorti 1, Di Prisco 5, Lazea 2, Podariu, Contino. Allenatore: Luca Alvarez Vitale.

Città del Redentore Nuoro: A. Musina 1, Sangiorgio 1, Calabro, Mancini 2, Soma 1, Gonsalves 5. Porcu, Pintore, Cocco 1, Arpi, Colombo 3, G. Musina 3, Ochertiuk, Vrklian 4, Kucharkova, Gusai.

Arbitri: Serena Gattel – Asja Novesi

Commissario: Marco Trespidi

Francesca Di Prisco (centrale Handball Trapani): “Sapevo benissimo, anche prima di salire sull’aereo, che la nostra era una squadra pronta a sostenere lo sforzo di quattro partite in quattro giorni. Ci siamo aiutate e siamo rimaste sempre compatte. Abbiamo lavorato bene per tutto l’anno e ci siamo meritate questo traguardo. Siamo veramente felici. Abbiamo ottenuto un obiettivo che ci siamo meritate fino in fondo”.