A Salaparuta ufficio postale chiuso per lavori, servizi in quello mobile

L’ufficio postale di Salaparuta è oggetto di interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. La continuità dei servizi ai cittadini è garantita attraverso un ufficio postale mobile ubicato nella stessa via Lazio, ed è operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle ore 13.45 e il sabato fino alle 12.45. La sede di Salaparuta infatti è inserita nell’ambito di “Polis”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide. La trasformazione degli spazi dell’ufficio postale di via Lazio avverrà in previsione dello sviluppo di attività innovative attraverso i canali fisico-digitali dell’azienda.

Oltre ai servizi “INPS” per i pensionati, i certificati di stato civile e anagrafici (quali il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M” e i servizi del circuito ANPR) e il servizio di richiesta e rinnovo passaporto, nella sede di Salaparuta i cittadini avranno a disposizione in futuro anche diversi altri servizi della Pubblica Amministrazione. Al termine dei lavori di adeguamento, previsto per la prima metà di luglio, l’ufficio postale di via Lazio tornerà disponibile per i cittadini con i consueti orari.