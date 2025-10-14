Marsala: pericolo di fronte la Chiesa Madre, Vigili del Fuoco transennano l’area

Di fronte la Chiesa Madre, nella principale piazza della città di Marsala, i Vigili del Fuoco sono stati chiamati – probabilmente da persone presenti sul luogo – per un ipotetico pericolo di crollo o di qualcosa che è caduta dalla facciata della Matrice o di qualche parte del monumento di culto. Nonostante i pompieri abbiano transennato l’area cercando di tutelare l’ordine pubblico, ancora l’apposito Ufficio Tecnico non è stato informato dell’accaduto. quando gli uffici comunali avranno qualche informazione in più, vi terremo aggiornati.