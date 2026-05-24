Il Liceo Pascasino – Giovanni XXIII presenta la web serie “Marsala, mille volti una storia”

Prende ufficialmente il via la diffusione di “Marsala, mille volti una storia”, l’attesa web serie ideata, scritta e realizzata dagli studenti del Liceo Statale Pascasino – Giovanni XXIII nell’ambito del bando nazionale “Cinema per la Scuola”. Tre episodi focalizzati sul superamento dei pregiudizi, sull’inclusione e sulle sfide dell’integrazione contemporanea in un territorio complesso, capace però di riscoprire la propria millenaria vocazione all’accoglienza.

La serie intreccia le vite, i sogni e le speranze dei giovani migranti residenti a Marsala con i vissuti dei loro coetanei locali e con le radici storiche della città .

Dopo la presentazione in anteprima del trailer al Cinema Don Bosco, durante il Festival 38° Parallelo, lunedì 25 maggio alle 10 si terrà la manifestazione di presentazione (ore 10) aperta alla città, presso il Teatro Impero. Alla presenza della Dirigente Scolastica, Annamaria Angileri, degli esperti del settore, dei docenti e delle istituzioni locali, verranno proiettati i lavori e assegnati speciali riconoscimenti e premi alle studentesse e agli studenti che si sono maggiormente distinti per l’impegno creativo e tecnico nelle diverse fasi della produzione. Dal 25 maggio le tre puntate della web serie verranno ufficialmente pubblicate sui canali social della scuola, per raggiungere un pubblico ampio e diversificato di coetanei e cittadini.

“Questo progetto rappresenta un autentico atto d’amore per la nostra città e, insieme, un inno aperto al multiculturalismo”, dichiara con orgoglio la dirigente scolastica, Annamaria Angileri. “Ma è prima di tutto il compimento di un profondo percorso educativo: i nostri studenti hanno imparato a leggere il territorio oltre le apparenze delle cartoline, a fare ricerca sul campo, a scrivere una sceneggiatura e a comprendere le regole complesse del linguaggio audiovisivo e della narrazione. In un momento storico delicato, contrastiamo la dispersione e il disagio giovanile offrendo responsabilità, arte e cittadinanza attiva”.

La realizzazione della web serie è il risultato di un innovativo format laboratoriale interdisciplinare che ha visto gli studenti operare come una vera e propria troupe cinematografica professionale. I ragazzi hanno seguito moduli intensivi guidati da esperti e professionisti del settore.