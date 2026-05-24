A Castellammare massiccia disinfestazione della città, tutte le date

Programmato e avviato dall’amministrazione comunale il calendario degli interventi di derattizzazione, deblattizzazione e disinfestazione su tutto il territorio comunale, per “garantire igiene urbana, tutela della salute pubblica e prevenzione sanitaria”. Gli interventi di disinfestazione adulticida interesseranno il centro cittadino e le periferie, in particolare le zone a sud della circonvallazione come Gemma d’Oro, spiaggia Playa, Bocca della Carrubba, Gagliardetta, Belvedere, Fraginesi, Scopello, Balata di Baida e aree limitrofe e saranno effettuati a partire dalle ore 23.30 con la prima giornata dedicata alle periferie e la seconda al centro città. Queste le date: 25 maggio (periferie) e 26 maggio (centro), 8 e 9 giugno, 13 e 14 luglio, 10 e 11 agosto, 7 e 8 settembre e 5 e 6 ottobre 2026.

Solo durante gli interventi di disinfestazione adulticida l’amministrazione raccomanda ai cittadini di adottare alcune precauzioni: tenere chiusi gli infissi, evitare di lasciare alimenti all’esterno delle abitazioni e ritirare eventuali panni stesi su balconi e spazi aperti, oltre a prestare attenzione agli animali domestici. La disinfestazione larvale sarà effettuata per due giornate nei mesi di giugno (11 e 12), luglio (1 e 2) e agosto (11 e 12). Gli interventi di deblattizzazione sono previsti ogni mese con un intervento su due giornate fino a ottobre 2026: 20 e 21 maggio, 11 e 12 giugno, 1 e 2 luglio, 11 e 12 agosto, 9 e 10 settembre e 5 e 6 ottobre. In questo caso non occorrono particolari accorgimenti da parte dei cittadini poiché gli interventi saranno effettuati direttamente nelle caditoie

Per quanto riguarda la derattizzazione, gli interventi sono stati programmati con due giornate dedicate ogni mese. «Prevediamo un’ampia copertura degli interventi di disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione, necessari in tutto il territorio comunale – affermano il sindaco Giuseppe Fausto e l’assessore all’Ambiente Lorena Di Gregorio-. La disinfestazione sarà effettuata in più giornate per coprire tutto il territorio cittadino e verrà ripetuta successivamente poiché necessaria per ridurre la proliferazione di insetti come mosche e zanzare, così come la deblattizzazione è indispensabile per contrastare la presenza di scarafaggi». «Anche quest’anno abbiamo avviato per tempo gli interventi di disinfestazione larvale per evitare il proliferare delle zanzare e adesso potenziamo la disinfestazione contro le zanzare adulte. Contemporaneamente – concludono il sindaco Giuseppe Fausto e l’assessore all’Ambiente Lorena Di Gregorio – preveniamo la diffusione di eventuali virus.