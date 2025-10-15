La vittoria sfortunata

Le elezioni regionali che si sono tenute in Toscana domenica e lunedì scorsi a nostro avviso (sarà una deformazione professionale) hanno testimoniato come si può influenzare l’informazione anche a volte (solo a volte però) non volendo. Dopo averci riempito le orecchie e gli occhi della vittoria del centro destra nella Marche, la sinistra che ha sconfitto sonoramente gli avversari in Toscana è (giustamente ma sfortunatamente) passata in secondo piano. La liberazione degli ostaggi israeliani, la pace annunciata in Palestina, ha portato tutti media in diretta ad occuparsi di quella che (speriamo) sia prodromica alla pace vera e definitiva in quella terra martoriata e tristemente devastata. Mentre Giani vinceva a Firenze, Mentana nel suo programma straordinario si collegava (giustamente) con Gerusalemme. Gli esponenti del centro destra, gli stessi che avevano esultato per le Marche, commentavano la sconfitta di Hamas. Ad un certo punto ci è passo di vedere un politico del centro sinistra esultare tra le rovine palestinesi inneggiando al governatore Giani.

Ci siamo naturalmente sbagliati, ma la confusione era tanta. Prima la pace e poi i toscani. Abbiamo pensato: più tardi negli approfondimenti sapremo meglio di Pistoia e di Arezzo, ma volete che le città bellissime della Toscana potessero fare concorrenza all’intervento del presidente Trump al parlamento Israeliano? Eppure per oltre un’ora, mentre da Pistoia arrivavano i risultati, abbiamo ascoltato il capo della Casa Bianca dire alla nostra premier che è una donna bellissima, poi il turco Erdogan ha consigliato a Giorgia Meloni di smettere di fumare. Intanto da Firenze Matteo Renzi esultava per il risultato della sua lista dei riformisti. E poi lo sbarco del circo pacifista in Egitto definito da Trump un Pese governato da una democrazia invidiabile.

Chissà se la nostra bellissima premier ha ricordato Giulio Regeni agli egiziani. Gli ultimi sondaggi chiudevano la partita toscana. In pochi hanno commentato nel centro destra, neppure Vannacci che con la Lega è scomparso. Allora Mentana ha mandato la pubblicità.