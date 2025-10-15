Continua il maltempo in Sicilia: allerta gialla anche nelle prossime 24 ore

Il quadro meteorologico delle prossime 24 ore non si preannuncia molto diverso da quello odierno. In tutta la Sicilia sono attese, per la giornata di domani (giovedì 16 ottobre) ancora precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati moderati. Per effetto di ciò, la Protezione Civile Regionale ha disposto l’allerta gialla in tutte le nove province dell’isola.

Le temperature saranno tendenzialmente stazionare, mentre i venti saranno tendenti a forti da nord ovest sulla Sicilia occidentale e sud-orientale. Molto mosso il mar Tirreno centro-meridionale e, nel pomeriggio, anche sugli altri versanti.