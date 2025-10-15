Cina: al via la Fiera di Canton con un numero record di espositori e acquirenti

GUANGZHOU (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – La 138esima edizione della Fiera di importazione ed esportazione della Cina, conosciuta anche come Fiera di Canton, è iniziata mercoledì, con il numero record di espositori che ha superato i 32.000.

Prevista dal 15 ottobre al 4 novembre nella metropoli meridionale cinese di Guangzhou, nella provincia del Guangdong, questa edizione della fiera ha attratto anche un numero record di acquirenti. Alla giornata di lunedì, oltre 240.000 acquirenti provenienti da 218 mercati di esportazione si erano pre-registrati, facendo segnare un incremento del 10% rispetto all’edizione precedente.

Tra di loro, il numero di acquirenti provenienti dall’Unione Europea, dagli Stati Uniti e dai Paesi partecipanti alla Belt and Road Initiative è aumentato in modo significativo. Nel frattempo, più di 400 aziende acquirenti di punta parteciperanno alla fiera.

Secondo i sondaggi condotti prima della fiera, oltre 1 milione di nuovi prodotti sviluppati nell’ultimo anno saranno esposti in questa edizione dell’evento, mentre circa 800.000 articoli faranno il loro debutto alla fiera.

Questa edizione della Fiera di Canton presenterà, per la prima volta, un’area dedicata ai dispositivi medici innovativi, che ha attratto 47 aziende che esporranno prodotti come robot chirurgici, sistemi di monitoraggio intelligenti e dispositivi indossabili. La fiera continuerà ad avere un’area dedicata ai robot di servizio, che ha richiamato 46 principali attori del settore per mostrare i loro robot umanoidi, cani robot e altre innovazioni.

Fondata nel 1957, la Fiera di Canton si tiene due volte l’anno.

