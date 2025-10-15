Sarà fatto brillare l’ordigno bellico ritrovato a Pantelleria

Domenica 19 ottobre avranno luogo le operazioni di disinnesco e brillamento di una bomba d’aereo da 1000 libbre, lunga circa 130 centimetri, rinvenuta lo scorso 16 luglio a Pantelleria. Al fine di consentire l’effettuazione in sicurezza dell’intervento di bonifica dell’ordigno a cura del IV Reggimento Genio Guastatori di Palermo, in concorso con la Marina Militare, a partire dalla mattina sarà attivo in Prefettura il Centro di Coordinamento Soccorsi (CCS) con la partecipazione dei rappresentanti del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, del Comune, del 4° Reggimento Genio Guastatori dell’Esercito, del Nucleo SDAI, della Questura, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco, della Capitaneria di porto, dell’Aeronautica militare, della Protezione civile regionale, dell’ASP, del 118, della C.RI., dell’Enac, di Enel e di Tim/Telecom SpA. Per assicurare lo svolgimento in sicurezza delle operazioni, è prevista la sospensione di tutte le attività produttive presenti nell’area interessata e l’evacuazione delle famiglie dall’abitato circostante.

Non è la prima volta che episodi del genere accadono sull’isola. Si tratta di ordigni datati Seconda Guerra Mondiale per la stragrande maggioranza dei casi.