Pd di Marsala interviene sui recenti fatti di violenza e chiama in causa il fallimento dell’amministrazione

Il Circolo del Partito Democratico di Marsala esprime in una nota la sua più profonda preoccupazione e indignazione di fronte al reiterarsi di gravi episodi di violenza e risse che, con cadenza quasi settimanale, in particolare nelle serate del sabato, stanno trasformando la nostra città in un teatro di pericolosi disordini, minando la sicurezza e la tranquillità dei cittadini.

Ciò che sta accadendo a Marsala, con giovani coinvolti in atti di violenza che potrebbero sfociare in tragedie, è il sintomo di un allarme sociale e di una emergenza sicurezza che non può e non deve essere ignorata.

“È orribile – afferma a nome del circolo la segretaria Linda Licari – constatare l’escalation di violenza che, come purtroppo abbiamo visto accadere in altre città, come il dramma di Palermo e l’omicidio del giovane Paolo Taormina, rivela il fallimento delle politiche messe in atto dalla destra al governo.

Il dramma nel dramma, a Marsala, è l’atteggiamento del Sindaco. Di fronte a fatti così gravi e documentati, invece di assumersi la responsabilità di garantire l’ordine pubblico e la sicurezza urbana, il Sindaco preferisce nascondersi dietro un muro di silenzio o, peggio ancora, attaccare la stampa locale che, con coraggio e accuratezza, racconta la realtà dei fatti.

Questo tentativo di delegittimare chi informa e di negare l’evidenza è un atto vile e irresponsabile. La sicurezza dei marsalesi non è una questione di opinione, ma un diritto primario.

Come è possibile che, mentre si spendono energie in sterili polemiche, le nostre strade diventino ogni fine settimana luoghi di scontro dove il disprezzo per la vita e il prossimo rischia di prevalere?

Marsala ha bisogno di interventi straordinari immediati per il controllo del territorio, ma anche e soprattutto di una visione complessa e strategica a lungo termine per spezzare le spirali di povertà educativa, di sottocultura della violenza e di latitanza istituzionale che favoriscono il degrado.

Oltre l’indignazione, occorre rispondere con i fatti”.

Secondo il Circolo PD di Marsala si chiede con forza l’impegno immediato dell’Amministrazione comunale a potenziare i servizi di sicurezza urbana, smettendo di negare l’emergenza in atto.

“Dobbiamo trovare un canale di dialogo serio, che passi attraverso le scuole e i luoghi di aggregazione, per parlare ai nostri giovani con un linguaggio nuovo e ricostruire un tessuto sociale basato sul rispetto e la legalità”.