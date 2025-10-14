Meteo in Sicilia, nelle prossime ore allerta gialla su tutta l’isola

In graduale peggioramento il quadro meteorologico in Sicilia nelle prossime ore. Per la giornata di mercoledì 15 ottobre la Protezione Civile Regionale prevede l’allerta gialla su tutte le nove province dell’isola, a conferma di quanto preannunciato nei giorni scorsi. A dire il vero, le temperature si manterranno ancora su valori superiori alle medie stagionali, ma si prevedono piogge da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati. I venti continueranno a soffiare da sud, ma con intensità moderata.
Cronaca