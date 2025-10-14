Un corso sull’Alzheimer all’Ettore Majorana di Erice

Le ultime frontiere di ricerca per vincere la sfida contro l’Alzheimer, una malattia senile e progressiva, saranno al centro del 4th Course Alzheimer’s disease in the era of precision medicine: from screening to therapy (Il quarto corso sulla malattia dell’Alzheimer nell’era della medicina di precisione: dalle indagini alla terapia). Un convegno internazionale, organizzato dall’International school of precision medicine and laboratory medicine, guidata dal professore Marcello Ciaccio, direttore del dipartimento di Medicina clinica di laboratorio, al Policlinico di Palermo, che si terrà venerdì 17 ottobre alla Fondazione Ettore Majorana di Erice. Un’occasione di riflessione e sensibilizzazione su una delle malattie neuro-degenerative più diffuse e rilevanti a livello globale. Con un approccio multidisciplinare, per tutta la giornata, i maggiori esperti di livello nazionale – tra neurologi, geriatri, psichiatri e professionisti della medicina di laboratorio – si confronteranno sulle ultime tecnologie sempre più sofisticate in grado di identificare i processi fisiopatologici, anche decenni prima che si manifestino i sintomi clinici. Una vera e propria rivoluzione scientifica, guidata dalla Medicina di laboratorio, che sta cambiando il modo di affrontare la malattia.