Mazara del Vallo vuole puntare sullo sviluppo del Porto

Si è svolto nei giorni scorsi a Palermo un incontro istituzionale tra Francesco Foggia, consigliere del Libero Consorzio dei Comuni di Trapani e delegato del presidente per welfare, politiche sociali, turismo e salute, e Annalisa Tardino, commissario straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale. Al centro del confronto, definito cordiale e costruttivo, le prospettive di sviluppo del porto di Mazara del Vallo, un’infrastruttura chiave per il rilancio economico e marittimo dell’intera area. Le parti hanno condiviso l’importanza strategica dello scalo mazarese, legato a una storica vocazione peschereccia che, se adeguatamente valorizzata, potrebbe tradursi in nuove opportunità occupazionali e imprenditoriali.

“Mazara del Vallo ha grandi potenzialità di crescita nel settore portuale – ha affermato Foggia –. Sono temi che il sindaco e presidente del Libero Consorzio, Salvatore Quinci, approfondirà in un prossimo incontro istituzionale con l’on. Tardino”. Foggia ha inoltre voluto esprimere il proprio apprezzamento per la disponibilità e la competenza dimostrata dal commissario straordinario, augurandole buon lavoro nel suo nuovo incarico alla guida dell’Autorità portuale. Un segnale di apertura e collaborazione che potrebbe segnare l’inizio di una nuova fase di sviluppo per Mazara e il suo porto. Si parla quindi di sviluppo e di potenziare l’area portuale mazarese, sempre più crocevia del commercio mediterraneo.