Il sole lascia il posto alla pioggia: torna l’allerta gialla in Sicilia Occidentale

Dopo la calda ottobrata di questi giorni, la Sicilia si appresta a vivere giornate più tipicamente autunnali, come del resto avevano preannunciato i meteorologi. Già a partire da domani, martedì 14 ottobre, la Protezione Civile Regionale prevede l’allerta gialla per maltempo, in gran parte dell’isola. Ci saranno piogge, da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia centro-occidentale, sud-orientale e ionica, con quantitativi cumulati puntualmente moderati sui settori centrali e occidentali, generalmente deboli altrove. Non sono, tuttavia, previste significative variazioni per quanto riguarda le temperature e i venti.

L’allerta gialla riguarda le province di Trapani, Palermo, Agrigento, Caltanissetta ed Enna. Verde sulle restanti province.