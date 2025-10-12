Il Trapani vince a Cava dei Tirreni con un gol di Fischnaller

Vince di misura in trasferta il Trapani di Salvatore Aronica, che si impone per 1-0 sul campo della Cavese grazie a un gol di Fischnaller, arrivato al 77° minuto su calcio di rigore. L’attaccante granata conferma il suo buon momento personale, dopo la rete siglata due settimane fa nel derby con il Catania. Per il Trapani un successo importante per la classifica, dopo la sconfitta con il Benevento e il pareggio con il Giugliano.
La settimana prossima altra trasferta per i granata con l’Atalanta Under 23, cui seguiranno la sfida casalinga con l’Audace Cerignola e il match con il Crotone.
Con questa vittoria il Trapani sale a 8 punti, uscendo dalla zona play out. Un buon punto di partenza per una squadra che aveva iniziato il campionato con 8 punti di penalizzazione.