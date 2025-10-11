La Vardera sotto scorta. “Non arretrerò di un millimetro”

redazione

sabato 11 Ottobre 2025 - 18:17

Ismaele La Vardera è sotto scorta. Lo ha comunicato attraverso i social lo stesso deputato regionale palermitano, leader del movimento Controcorrente. Ex Iena per Italia Uno, La Vardera è stato eletto all’Ars nel 2022 con Sud Chiama Nord, per poi lasciare il partito di Cateno De Luca e dar vita a una nuova creatura politica, con cui è stato protagonista di diverse denunce contro le criticità del sistema siciliano. “Amici – scrive La Vardera – non avrei mai immaginato che a 32 anni sarei finito sotto scorta per il solo fatto che sto svolgendo il mio ruolo da deputato, ma questo purtroppo è. Ieri il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica composto dai vertici delle forze dell’ordine, ha disposto una scorta che seguirà di fatto la mia vita su tutto il territorio nazionale. Lo so, è complicato immaginare una quotidianità così. Faccio fatica a mettere in fila i pensieri, ne prendo atto. Ammetto che mentalmente non è facile. Mi spiace solo per il pensiero e le preoccupazioni che sto dando ai miei cari. Questo non farà venire meno la mia voglia di continuare a svolgere il mio lavoro senza arretrare di un solo millimetro. lo devo nel rispetto del mandato che mi avete affidato. So che mi starete vicini, ora più che mai”.

