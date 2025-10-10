Putin “Trump sta facendo molto per risolvere crisi complesse”

MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) –che durano anni, persino decenni. E l’ho già detto con certezza, è dalla crisi ucraina che si sta impegnando sinceramente in questo senso. Alcune cose hanno avuto successo lì, altre no”. Lo ha detto il presidente russonel corso di una conferenza stampa.

“Forse saremo ancora in grado di realizzare molto sulla base degli accordi raggiunti ad Anchorage, ma lui ci sta sicuramente provando, sta sicuramente lavorando su queste questioni, per raggiungere la pace e risolvere complesse situazioni internazionali – ha aggiunto -. L’esempio più eclatante è la situazione in Medio Oriente. Se tutto ciò per cui Donald si è battuto, tutto ciò di cui ha parlato e che sta cercando di fare, sarà completato, allora tutto ciò che ha fatto avrà successo. Ma questo è un evento storico. Questo è semplicemente un evento storico”.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).