Paolini elimina Swiatek e vola in semifinale a Wuhan

ROMA (ITALPRESS) – Jasmine Paolini è approdata alle semifinali del “Dongfeng-Voyah Open”, ultimo torneo Wta 1000 della stagione, dotato di un montepremi totale pari a 3.654.963 dollari, che si sta disputando sui campi in cemento di Wuhan, in Cina. La tennista azzurra, numero 8 del mondo e settima forza del seeding, con una prova maiuscola, ha sconfitto la polacca Iga Swiatek, numero 2 del ranking internazionale e seconda testa di serie del tabellone, apparsa però in evidente difficoltà. Netto quindi il punteggio in favore della toscana, che si è imposta per 6-1 6-2.

Domani, in semifinale, Paolini sfiderà la statunitense Coco Gauff, numero tre del mondo e terza forza del torneo cinese. Dall’altra parte del tabellone si affronteranno per un posto in finale la bielorussa Aryna Sabalenka e la statunitense Jessica Pegula.

“Sono contentissima di come ho giocato. Finalmente ho vinto un match contro Iga. Vincere una partita così contro una giocatrice straordinaria, come è Swiatek, è fantastico”. Così Paolini dopo il successo odierno, il primo in carriera, dopo sei ko consecutivi, contro la polacca. Adesso, nelle semifinali del Wta 1000 di Wuhan, l’azzurra sfiderà la statunitense Coco Gauff. “Anche lei è una tennista incredibile. Sarà un altro match duro. Ma adesso mi godo la vittoria di oggi”, ha aggiunto la toscana.

Nei precedenti con Gauff, Paolini conduce 3-2 e ha vinto gli ultimi tre confronti. In chiave qualificazione alle Wta Finals, infine, l’azzurra ha fatto un bel balzo in avanti. E’ sempre ottava nella “race live” ma ha guadagnato punti sulla nona, ovvero sulla kazaka Elena Rybakina.

