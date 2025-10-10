Erice, divise e auto da vigili agli ausiliari del traffico, il caso approda in Aula

Il consigliere comunale Vincenzo Maltese, del movimento Fronte Comune e aderente al gruppo Misto, ha presentato un’interrogazione rivolta all’Amministrazione comunale di Erice per chiarire una situazione che, a suo dire, potrebbe configurare diverse irregolarità. Nel mirino la presenza – notata durante i mesi estivi nel centro storico di Erice – di due ausiliari del traffico alla guida di un mezzo targato “polizia locale”, con livrea bianca e blu, luci d’emergenza e targa tipica delle Forze dell’ordine. Unico elemento distintivo: la scritta “Ausiliari del traffico” sul lato del veicolo. Maltese evidenzia inoltre come gli ausiliari indossassero divise del tutto simili a quelle della Polizia Locale, con mostrine identiche.

Tali elementi, sottolinea il consigliere, potrebbero rappresentare una violazione delle norme previste dal Codice della Strada e dal Codice Penale. Solo gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, muniti di apposita patente di servizio, possono infatti guidare mezzi destinati ai compiti di polizia stradale (art. 139 C.d.S.). L’uso di divise simili a quelle delle forze di polizia è inoltre vietato e sanzionato dall’art. 498 del Codice Penale. Maltese chiede quindi all’Amministrazione comunale – tramite l’Aula consiliare – se intenda accertare i fatti e porre rimedio, modificando le divise in uso agli ausiliari e impedendo loro l’utilizzo di mezzi riservati alla Polizia Locale.