Il Marsala Futsal torna ad allenarsi per la prima in A2 contro il Mazara

Il Marsala Futsal 2012, dopo la settimana di pausa tra Coppa e Campionato, si appresta a giocare la prima gara in assoluto in A2 l’11 ottobre. E lo farà in grande, in un campo che conoscono bene, quello del Futsal Mazara 2020. Proprio l’ultimo match giocato dagli azzurri è stato contro i gialloblu a campi invertiti, ovvero quello del Palasport San Carlo per la Coppa Divisione che ha visto il Marsala portare a casa una bella vittoria e di conseguenza andare avanti nel turno. Adesso si pensa al Campionato e ad avere tutti disponibili. Ancora assente Mister Rafa Torrejon, dopo la decisione del Tribunale Federale per fatti pregressi all’arrivo a Capo Boeo. I legali hanno già presentato ricorso. Indubbiamente la testa c’è, le gambe pure, per il Marsala Futsal partire bene sarà importante in un Campionato che di certo non sarà facile, sia per le forti squadri che incontreranno, tra Sicilia, Calabria, Campania, Lazio.