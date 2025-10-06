Nomea in scena al Cine Teatro Don Bosco: Provini imperdibili per il Conte Dupall

Un’occasione da non perdere per chi ama il teatro brillante e le serate all’insegna della leggerezza: sabato 11 ottobre, alle ore 21:00, il palcoscenico del Cine Teatro Don Bosco di Marsala si apre al talento e alla comicità con la straordinaria farsa “I provini per il Conte Dupall”, prodotta dalla compagnia teatrale Nomea e diretta da Giuseppe Li Causi.

La pièce, scritta da Andrea Figlioli, mette al centro una situazione tanto assurda quanto irresistibile: un direttore artistico alle prese con la disperata ricerca degli interpreti ideali per rappresentare il mitico Conte Duval. Ma quando i candidati iniziano a presentarsi, la situazione degenera in una sequenza di provini improbabili, tra attori pasticcioni, improvvisatori esplosivi e personaggi più fuori dal comune che realmente talentuosi. Ogni audizione diventa così il pretesto perfetto per una tempesta di gag e risate, trasformando il palco in un’esilarante celebrazione delle sventure e delle sorprese del teatro… quando proprio nulla va come dovrebbe.

“I provini per il Conte Dupall” è uno spettacolo capace di coinvolgere il pubblico di tutte le età, grazie a un ritmo incalzante e a personaggi indimenticabili che sanno strappare applausi e sorrisi al primo ingresso in scena. Un momento di puro divertimento che invita a scoprire, o riscoprire, la magia della risata condivisa e la meraviglia del teatro dal vivo.

L’appuntamento è fissato per sabato 11 ottobre alle ore 21:00 presso il Cine Teatro Don Bosco di Marsala. Non resta che prendere posto in sala e lasciarsi travolgere dalla comicità irresistibile firmata Nomea Produzioni.