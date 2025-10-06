Mazara premia sul suo campione italiano di Tiro a Volo Vincenzo Foderà

​A conclusione di una stagione agonistica di altissimo livello costellata da brillanti risultati internazionali, nazionali e regionali, il campione mazarese di tiro a volo Vincenzo Foderà è stato accolto a Palazzo di Città dal vice sindaco e assessore allo Sport Vito Billardello per un pubblico riconoscimento dell’amministrazione comunale. 42 anni, da sempre appassionato di sport ed in particolare di tiro a volo, Foderà si è laureato campione italiano nella specialità Red Shot, campione italiano a squadre, ha ottenuto il primo posto assoluto nel ranking nazionale superando 890 tiratori di seconda categoria, ha conquistato tre oro e un argento in gran premi nazionali e si è laureato campione regionale invernale ed estivo di fossa olimpica, oltre ad altri successi in vari tornei e gran premi.

Una carriera già costellata di successi e ancora in ascesa nonostante due delicati interventi chirurgici subiti che l’hanno tenuto fuori dai circuiti per alcuni mesi e che ha superato brillantemente. “Vincenzo Foderà – ha sottolineato l’assessore allo sport e vice sindaco Billardello consegnandogli il crest cittadino – è un esempio di talento, sacrificio e passione in ambito sportivo e gli auguriamo ancora tanti successi. Auspichiamo che altri giovani possano seguire le sue orme migliorando il movimento del tiro a volo che è uno sport nobile, apprezzato e che a Mazara del Vallo ha una bella tradizione con un impianto provinciale di livello che può ancora recitare un ruolo di primo piano”.