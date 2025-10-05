Pantelleria: Anpi, M5s e Pd invitano il sindaco ad esporre la bandiera palestinese

I rappresentanti dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia ANPI, del Movimento 5 Stelle Pantelleria e del Partito Democratico di Pantelleria, avanzano un’istanza di solidarietà e vicinanza al popolo palestinese.



“Condanniamo fermamente il brutale massacro commesso da Hamas il 7 ottobre 2023, che ha causato la morte di numerosi civili israeliani, un atto di inaudita violenza che ha scosso profondamente il mondo intero.

Nei giorni recenti, gli studenti di Pantelleria sono scesi in piazza con forza e determinazione per manifestare contro le atrocità e le sofferenze del popolo palestinese, esprimendo il desiderio di un futuro di pace e giustizia.

In segno di vicinanza a questi giovani e a tutta la cittadinanza che condivide tali sentimenti, chiediamo al sindaco di valutare la possibilità di esporre temporaneamente la bandiera della Palestina sul prospetto del palazzo comunale di Pantelleria. Un gesto simbolico che sappia rappresentare la nostra comune speranza di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani”.

