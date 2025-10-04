La chef trapanese Rosi Napoli vince un premio internazionale a Venezia

Grande riconoscimento per la chef trapanese Rosi Napoli, che, presso il Palazzo della Regione Veneto ha ricevuto il “Gran Premio Internazionale di Venezia” rappresentato dallo “Star Chef Lion Golden”.

Nato come “Gran Premio Internazionale” negli anni ’40 ed in seguito trasformato in “Leone D’oro”, per metterne ancora di più in evidenza l’importanza e il prestigio, il premio è pensato come un riconoscimento per meriti professionali, per festeggiare il meglio di un paese straordinario come l’Italia. Da una laurea in Scienze Naturali a Cavaliere della cucina italiana nel mondo, la chef Rosi Napoli, che riveste anche il ruolo di coordinatrice regionale del comparto Lady Chef Sicilia, per la FIC, dà lustro al mondo della cucina siciliana, ricevendo un premio che ha visto insigniti tanti personaggi importanti del panorama gastronomico italiano. “Sono onorata e orgogliosa di ricevere questo importante premio– ha dichiarato la chef Rosi Napoli. “Porto avanti il mio lavoro con tanto amore che cerco di trasmettere nei miei piatti. Con tanto sacrificio. Per me questo premio non è un punto di arrivo ma un punto di partenza per crescere ancora di più. Dedico questo premio alla mia famiglia e in particolare ai miei figli e a mio marito. Ma anche ai miei più stretti collaboratori che da anni ci seguono “.

A premiarla due grandi nomi del panorama gastronomico Internazionale: il Re del Cioccolato lo chef Ernest Knam e lo Chef Franco Pepe, uno dei più grandi pizzaioli al mondo.