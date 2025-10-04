Il giro delle autostoriche ha fatto tappa a Petrosino

Grande entusiasmo a Petrosino per l’arrivo del Raid dell’Etna – Giro della Sicilia per autostoriche, giunto quest’anno alla sua 27ª edizione con il prestigioso Porsche Tribute.

La citta del trapanese ha accolto con calore ed emozione le splendide auto d’epoca che hanno sfilato in Via Giacomo Licari, offrendo uno spettacolo che ha unito sport, cultura e passione per il motorismo storico .

Il Sindaco Giacomo Anastasi, presente all’evento, ha dichiarato:

«Petrosino è orgogliosa di essere stata tappa di una manifestazione di respiro internazionale come il Raid dell’Etna . La partecipazione della nostra comunità ha dimostrato ancora una volta la capacità di accogliere e valorizzare eventi che promuovono il territorio. È stata una straordinaria occasione di visibilità per la nostra città e un momento di incontro che ha unito cittadini, appassionati e turisti in una giornata di festa ».

