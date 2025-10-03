Manovra bis: tutti i fondi per i comuni, Birgi, Conservatorio “Scontrino”, Gibellina

La Commissione Bilancio della Regione Sicilia sblocca in un lunghissimo iter approvando l’intero ddl Variazioni di bilancio dopo la mezzanotte di ieri. La palla passa ora all’Ars. L’asse PD-M5S ha proposto fermamente la creazione di un fondo unico da destinare a tutti i 391 comuni siciliani per la realizzazione di piccole opere infrastrutturali. Una misura è stata adottata anche per favorire il lavoro a distanza dei giovani siciliani assunti dalle aziende del nord e che prevede un investimento da venti milioni di euro per il 2026. Confermato lo stanziamento di dieci milioni di euro voluto in prima persona dal governatore Renato Schifani per rifinanziare il ‘contributo di solidarietà’ in favore delle famiglie in difficoltà economica. Passa la proposta che consentirà ancora una volta ai siciliani di mettersi in regola con il pagamento del bollo auto scaduto al 31 dicembre 2024. C’è poi l’ampio capitolo che riguarda gli aiuti alla zootecnia, che valgono complessivamente sei milioni di euro per il solo 2025. Un milione come indennità integrativa per le aziende che hanno dovuto abbattere gli animali affetti da brucellosi.

Punto importante anche per la Provincia di Trapani sono gli interventi per il settore aereo: 350mila euro vengono stanziati per la continuità territoriale dell’aeroporto di Comiso e altrettanti andranno alla Partecipata regionale Airgest, che gestisce lo scalo di Trapani-Birgi, come contributo straordinario per le misure di safety e security. Per gli Asacom invece stanziamento di dieci milioni già approvato. Un milione e centomila euro per i Conservatori di Stato siciliani, c’è anche lo “Scontrino” di Trapani. Un milione di euro anche per Gibellina capitale italiana dell’arte contemporanea 2026.