Forza Italia: “Preoccupano la situazione finanziaria e il disavanzo del Comune di Mazara”

Forza Italia ha espresso forte preoccupazione per la recente deliberazione della Corte dei Conti del 9 settembre 2025, che fotografa in modo netto la situazione finanziaria del Comune di Mazara del Vallo, certificando una gestione caratterizzata da irregolarità contabili, disavanzi e carenze strutturali. I magistrati contabili hanno infatti accertato ritardi cronici nell’approvazione di bilanci e rendiconti; un disavanzo di oltre 18 milioni di euro a fine 2023 (aggravato da un ulteriore disavanzo ordinario di 446 mila euro nello stesso anno); insufficiente quantificazione dei fondi di garanzia e del Fondo crediti di dubbia esigibilità; uso improprio delle anticipazioni di tesoreria (oltre 14 milioni nel 2023); debiti fuori bilancio per circa 300 mila euro; utilizzo di somme a cassa vincolata per pagare spesa corrente.

Ad affermarlo in una riunione, il segretario cittadino di FI Mazara Pietro D’Angelo, il segretario provinciale Toni Scilla e i consiglieri comunali Antonella Coronetta, Michele Reina e Giorgio Randazzo: “Il quadro conferma una gestione amministrativa fallimentare, opaca, inaffidabile, incapace di garantire equilibrio nei conti e di programmare in modo responsabile. Ma non si tratta solo di numeri. Questa incapacità si traduce in un crollo dei servizi e in un degrado che incide direttamente sulla vita dei cittadini. L’episodio del Cimitero comunale – dove diverse lapidi sono state vandalizzate mentre il sistema di videosorveglianza comunale risultava inattivo – ne è una dimostrazione evidente. Forza Italia ritiene che la misura sia colma. È necessario e urgente cambiare rotta, con una gestione politico-amministrativa seria, trasparente ed efficiente. Il nostro Partito è già al lavoro per costruire un’alternativa di governo credibile per Mazara del Vallo: un progetto politico che riporti ordine nei conti pubblici, garantisca servizi dignitosi, restituisca sicurezza e dia una prospettiva concreta di sviluppo alla città”.