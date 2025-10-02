Erice sostiene la mobilità dell’Associazione Sclerosi Multipla, arriva un automezzo ad hoc

Il Comune di Erice ha rinnovato l’adesione al “Progetto Mobilità Garantita” promosso dall’AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) sezione di Trapani, in collaborazione con PMG Italia S.p.A. Società Benefit. Lo ha fatto tramite una delibera di Giunta. Grazie al sostegno degli imprenditori locali, PMG fornirà in comodato gratuito un automezzo attrezzato (pedana elettrica, manutenzione ordinaria e straordinaria, copertura assicurativa, sostituzione in caso di guasto), che sarà messo a disposizione dei volontari AISM per il trasporto delle persone fragili del territorio. Questo progetto ha già garantito un servizio importante a chi, per disabilità o difficoltà economiche e sociali, non potrebbe muoversi in autonomia. Il veicolo, già utilizzato con continuità, ha consentito di realizzare numerosi interventi di accompagnamento e sostegno. Il progetto si regge su un modello di collaborazione pubblico-privato: il mezzo è finanziato attraverso gli spazi pubblicitari acquistati da imprenditori, commercianti e artigiani locali, che in questo modo sostengono direttamente il servizio.

Daniela Toscano, sindaca di Erice, felice di abbracciare l’iniziativa sociale: “Con il rinnovo dell’accordo, confermiamo l’impegno a proseguire su questa strada. Il Progetto di Mobilità Garantita non è solo un servizio di trasporto: significa dignità, autonomia e inclusione per tanti nostri concittadini. Negli ultimi due anni sono stati realizzati moltissimi interventi e ciò è stato possibile grazie al lavoro di squadra tra istituzioni, associazioni e realtà produttive, che ringraziamo per la sensibilità dimostrata“. Le fa eco Carmela Daidone, assessora con delega ai servizi sociali: “Questo progetto offre una risposta concreta a bisogni reali e quotidiani. Centinaia di interventi ogni anno testimoniano quanto sia indispensabile, perché aiuta a superare barriere fisiche, sociali ed economiche. È l’esempio di come la collaborazione tra pubblico, privato e volontariato possa tradursi in un sostegno tangibile per i cittadini più fragili. Continueremo a sostenerlo e valorizzarlo insieme all’AISM e a tutti coloro che lo rendono possibile“.