Persiste l’allerta meteo nella zona nord del trapanese

Ancora allerta gialla nella giornata di giovedì 2 ottobre. Stavolta non in tutta l’isola, ma sui settori settentrionali e nord orientali: le piogge, secondo la Protezione Civile Regionale, interesseranno prevalentemente la zona nord del trapanese e del palermitano, ma anche della provincia di Messina, con precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale e quantitativi cumulati puntualmente moderati. Nel resto dell’isola “allerta verde”, con precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori centro-orientali, con quantitativi cumulati deboli.

Previste anche forti raffiche di vento dai quadranti settentrionali e mari mossi, soprattutto lo Ionio.

In generale, i meteorologi parlano di un’area di bassa pressione, in approfondimento sui settori orientali, che convoglia aria fredda dai Balcani verso l’Italia. Oltre che in Sicilia, l’allerta gialla è estesa anche a Puglia, Molise, Abruzzo, Basilicata e Calabria.