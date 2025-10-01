I siciliani Pagoda Universe approdano ai Bootcamp di X Factor

I siciliani Pagoda Universe – band conosciuta in tutta l’isola e anche in Provincia di Trapani per la mole di live nei locali e nei matrimoni – hanno superato la fase delle Audition di “X Factor” e approdano ai Bootcamp, conquistando il favore della giuria con una performance che ha emozionato, divertito e convinto grazie all’ironia, a volte surreale, della band siciliana. Durante la puntata dedicata alle audizioni, il gruppo ha presentato il brano inedito dal titolo “Tutto molto bello” (ascolta qui) che ha colpito particolarmente Jake la Furia, uno dei giudici del programma (guarda estratto)

Grazie a tre “sì” dalla giuria, i Pagoda Universe, formati da Davide Picciché (voce), Gioacchino Fulco (batteria), Gabriele Fontana (contrabbasso elettrico) e Gianvito Di Matteo (tastiere),si sono aggiudicati il pass per la fase successiva del talent show (guarda video), i Bootcamp, che rappresentano una tappa cruciale del percorso per accedere ai Last Call. “A chi ci segue vogliamo dire che il calore che ci sta arrivando in questi giorni è per noi davvero importante. Vogliamo ringraziare le persone che ci manifestano il loro affetto: “grazie, siamo lì grazie a voi”, racconta la band. Il gruppo si prepara a nuove sfide come affinare arrangiamenti, ampliare l’onda emotiva del loro repertorio e conquistare il pubblico con performance live sempre più convincenti.

Il sogno è chiaro: lasciare un segno nel panorama musicale italiano, portando avanti la loro visione artistica autentica. Il gruppo è nato nel 2016 come progetto acustico di poche pretese per suonare d’inverno nei locali della provincia, ma pian piano è evoluto sia nella formazione che nelle ambizioni, passando dall’acustico all’elettronico, dai localini ai party privati, fino alla voglia di dire qualcosa di nostro e dirlo a più gente possibile, con i nostri inediti incentrati su tematiche sociali come “Tutto Molto Bello”, “Ok Cringe Meme” (ascolta qui) o introspettive “Diversamente Teen” (ascolta qui). L’attuale, definitiva formazione è insieme da due anni. La loro partecipazione a X Factor rappresenta un ulteriore passo in un percorso che vuole portarli al centro della scena musicale italiana.