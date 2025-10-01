Il nuovo campetto polivalente di Pantelleria Centro si rimette a nuovo

A Pantelleria, sono iniziati ufficialmente iniziati i lavori di realizzazione del campetto polivalente in via Napoli, nel cuore del centro storico isolano. L’intervento rappresenta un passo concreto nel percorso di riqualificazione e potenziamento degli spazi sportivi e ricreativi dell’isola, con l’obiettivo di offrire a giovani, famiglie e associazioni un luogo moderno, sicuro e accessibile in cui praticare diverse discipline sportive. L’Amministrazione comunale fa sapere: “Questa iniziativa risponde a un impegno preciso: investire nello sport e negli spazi pubblici come strumenti di crescita, inclusione e benessere collettivo.

Ulteriori aggiornamenti sullo stato dei lavori e sui tempi di completamento verranno comunicati alla cittadinanza nelle prossime settimane”.