Paura su un volo Ryanair, due uomini strappano e mordono i loro passaporti

Attimi di paura a bordo di un aereo Ryanair. Il velivolo era decollato da Milano ed era diretto a Londra. A meno di mezz’ora dal decollo, due passeggeri hanno dato in escandescenze: uno dei due ha strappato il proprio passaporto davanti a tutti, un altro, una sorta di complice ha morso il proprio passaporto e poi si è chiuso in bagno ignorando i richiami del personale. Sul volo qualcuno ha raccontato: “L’aereo era decollato e, 15-20 minuti dopo, quando il segnale delle cinture era stato spento, è successo qualcosa di molto strano nella parte anteriore del velivolo. Il personale è stato avvisato (…) Nessuno a bordo capiva cosa stesse accadendo, queste persone si comportavano in modo bizzarro”. Il pilota, valutata la gravità della situazione, ha ordinato la deviazione immediata del volo verso Parigi dove l’aereo è atterrato d’urgenza. Sul posto è intervenuta la polizia francese, che ha fatto scendere e arrestato i due uomini tra lo stupore e il sollievo degli altri viaggiatori. Dopo circa due ore di sosta forzata durante le quali sono stati controllati tutti i bagagli, l’aereo ha ripreso la rotta verso Londra.