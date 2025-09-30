Maltempo in Sicilia: nelle prossime ore pioggia e vento in tutta l’isola

redazione

martedì 30 Settembre 2025 - 17:43

Ottobre comincia nel segno del maltempo in Sicilia. La Protezione Civile Regionale ha diramato un bollettino meteo con allerta gialla in tutte le nove province dell’isola per la giornata di mercoledì 1° ottobre.

In particolare, le precipitazioni saranno sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori centro-occidentali, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Le temperature massime saranno in sensibile calo, mentre i venti saranno tendenzialmente forti da nord. Molto mosso, a partire dalla serata di domani, il Canale di Sicilia.

