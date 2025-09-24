Da Mazara lo scacchista Richard Slesarev promosso in Seconda Nazionale

Lo scacchista Richard Slesarev approda direttamente in Seconda Nazionale. Di origine sovietica, il giovanissimo alfiere si è trasferito a Mazara con la madre nel 2024. Inserito nell’ambiente scolastico della Scuola “Borsellino-Ajello”, ha dimostrato capacità di integrazione e grande impegno ottenendo lusinghieri risultati. Si appassiona agli scacchi e frequenta il laboratorio dell’insegnante Gianbattista Picciotto che ha intuito le capacità di Richard e lo ha portato nella scuola dello Scacco Club diretta dal maestro Nino Profera. La timida prestazione ottenuta al campionato di promozione a squadre fa però da trampolino di lancio: sostenuto dal club e dai familiari, Richard è stato portato in giro per farsi le ossa in tornei anche internazionali e lo sorso mese di marzo ha ottenuto il titolo di campione provinciale Under 14, giungendo secondo dietro il maestro Cusumano alla Maratona Notturna Mucho Gusto di Mazara. Secondo la graduatoria internazionale “ELO-FIDE” – la speciale classifica mondiale dei giocatori di scacchi – Richard Slesarev dalla categoria Esordiente viene promosso con punti FIDE 1626 direttamente alla categoria Seconda Nazionale saltando la terza. A quattordici anni è il primo giocatore della provincia di Trapani a raggiungere tale traguardo.