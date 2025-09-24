Marsala, Poste: “A corso Gramsci evitare code prenotando online”. E chi non riesce?

Giorni fa abbiamo portato a conoscenza – come se ce ne fosse bisogno, vista la mole di messaggi ricevuti da parte di utenti che lamentano disservizi da tempo – che all’ufficio postale di corso Gramsci, una delle sedi decentrate della città e la seconda oltre a quella di via Roma nei pressi del centro storico in supporto alla Centrale di via Garibaldi, ci sono continue code e disagi da parte di chi si reca per pagare una bolletta, ritirare una raccomandata, spedire un pacco. Per non parlare di chi deve ricorrere allo Sportello per operazioni molto più complesse: in questo caso si parla di restare lì per oltre mezz’ora. Se finisce bene. L’azienda Poste Italiane, in ordine al nostro articolo (che potete leggere QUI) ha risposto, in sostanza, che per evitare le code basta prenotare online in Posta o tramite App. Il problema però rimane. Su sei Sportelli ne sono attivi 2, e chi non prenota – per vari motivi, magari perchè non riesce ad usare i mezzi informatici – deve attendere ore e ore. Anche perchè viene scavalcato proprio da chi effettua la prenotazione.

In ogni caso l’azienda risponde: “L’azienda ricorda che l’ufficio postale di corso Gramsci è una delle sedi del Marsalese in cui è possibile prenotare i servizi a sportello comodamente dall’app Poste Italiane e dal sito poste.it, scegliendo il giorno e l’orario di preferenza e pianificando così in anticipo il proprio turno senza attese. Inoltre, per le sedi dotate di tale servizio, quale l’ufficio di Marsala 2, è disponibile la funzione ‘Prendi il numero ora’ che permette di prenotare online il turno in tempo reale e monitorare l’andamento dei clienti che precedono prima di recarsi allo sportello per effettuare l’operazione”.