Marsala: code e disagi all’Ufficio Postale di corso Gramsci

Code e code, clienti nervosi, solo due sportelli attivi su 6 e se ci sono operazioni lunghe, tutto si blocca, per non parlare di quando va in tilt la connessione internet. Sono stanchi gli utenti dell’Ufficio Postale decentrato di corso Gramsci, a Marsala, che ogni giorno, dalla mattina presto, se non hanno una prenotazione tramite App – e anche in questo caso l’attesa non manca – rischiano di attendere ore e ore per la spedizione di un pacco, per una raccomandata o un’operazione veloce. E per quelle che richiedono un iter più complesso, si rischia di attendere anche oltre mezz’ora davanti ad uno sportello. Nonostante sia un Ufficio Postale decentrato, quello di corso Gramsci è molto frequentato, alternativa spesso alla Centrale di via Garibaldi e considerando che in Città, l’altra posta si trova in via Roma. Poi ci si deve spostare in via Nino Bixio, all’ingresso della via Salemi, che ha riaperto nel 2021, oppure nelle contrade. Il disagio per gli utenti è veramente gravoso, soprattutto per chi ha un lavoro e non può aspettare ore ore per un breve servizio, così come per gli anziani o i tanti stranieri che necessitano di supporto.