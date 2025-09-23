Anche i cani possono volare vicino al finestrino, verso nuove regole in aereo

Il giorno tanto atteso è arrivato: oggi, 23 settembre, due cani di taglia superiore ai 10 chili voleranno in cabina sul volo ITA AZ2029 da Milano Linate a Roma Fiumicino, aprendo ufficialmente una nuova era nel trasporto aereo italiano. Si tratta della prima volta in assoluto che animali di grossa taglia viaggiano nello spazio riservato ai passeggeri (ad eccezione, naturalmente, dei cani guida e di assistenza, già ammessi in passato). Questo evento simbolico rappresenta il primo concreto passo dopo l’approvazione, lo scorso maggio, delle nuove linee guida dell’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile), che superano le precedenti restrizioni. Fino ad ora, infatti, solo animali di piccola taglia (fino a 8-10 kg) potevano viaggiare in cabina, custoditi in appositi trasportini. Per quelli più grandi, l’unica possibilità era il viaggio in stiva pressurizzata: un’opzione spesso temuta dai proprietari e sconsigliata anche dai veterinari per i potenziali disagi e pericoli.

Cani di taglia grande in cabina e senza trasportino

Ora la svolta. Non solo si permette l’accesso in cabina ai cani di taglia grande, ma viene eliminato anche l’obbligo del trasportino, inizialmente previsto nelle linee guida di maggio. La nuova disposizione, diffusa da ENAC solo lo scorso venerdì, prevede che i cani viaggino con pettorina o imbragatura fissata e con museruola indossata, posizionati accanto ai propri accompagnatori. Inoltre, è previsto l’uso di tappetini assorbenti sui sedili. Per garantire sicurezza e comfort a tutti i passeggeri, i cani potranno essere sistemati solo accanto ai finestrini, in modo da non ostacolare il passaggio. Nelle file da tre sedili, il posto centrale dovrà restare libero, mentre il passeggero accompagnerà il cane sedendo al lato corridoio. Le file in prossimità delle uscite di emergenza saranno escluse, anche se più spaziose, per motivi di sicurezza. Le compagnie aeree stabiliranno in autonomia il numero massimo di animali per volo. Nel caso del volo inaugurale, viaggeranno solo i due cani protagonisti, senza altri animali a bordo. Uno sarà posizionato in testa all’aereo, l’altro in coda, entrambi ai piedi dei loro conduttori.

Costi? Un piccolo lusso

Al momento, non sono ancora disponibili informazioni ufficiali sul costo del servizio, ma è lecito aspettarsi un prezzo superiore rispetto al trasporto attuale in trasportino (che si aggira sui 60 euro per tratta). Le ragioni sono diverse: la necessità di riservare intere file ai passeggeri con cani, la pulizia speciale richiesta a bordo e la riduzione del numero di posti disponibili per gli altri viaggiatori. Il volo di oggi è una dimostrazione tecnica, non ancora disponibile per il pubblico. Le prenotazioni con cani di taglia grande non sono quindi ancora aperte. Tuttavia, questo test potrebbe aprire la strada a un servizio stabile già dalla prossima estate, quando anche le compagnie aeree cercheranno di attrarre i viaggiatori con animali, come già accade per i treni ad alta velocità.

Dubbi e tanti

Come prevedibile, non mancano le perplessità. Alcune associazioni di consumatori hanno segnalato i possibili disagi per i passeggeri non amanti degli animali e le difficoltà in caso di emergenza o forti turbolenze. Ma ENAC ha rassicurato, sottolineando che le decisioni sono frutto dell’esperienza maturata nel trasporto dei cani guida e ispirate anche a quanto già avviene da tempo in altri Paesi, come gli Stati Uniti, dove è consentito viaggiare con animali di supporto emotivo. Insomma, ciò che fino a ieri sembrava impossibile, da domani sarà realtà. E il cielo italiano potrebbe presto diventare un luogo più accessibile anche per i nostri compagni a quattro zampe. Ma chi vorrebbe un cane a pochi centimetri? E se abbaia che succede? Domande ancora a risposta aperta…